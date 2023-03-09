Fritözden çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Konya'nın Kulu ilçesinde akşam yemeği yapıldığı esnada fritözden çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Kulu merkez Fatih Sultan Mehmet Mahallesinde bulunan bir apartmanın 4. katındaki evin mutfağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam yemeği hazırlanırken ocak üzerindeki kızartma kabı ile birlikte fritözün yanmaya başladığını gören ev halkı durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, ve ekipleri de sevk edildi. Kısa sürede olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.