Galata Kulesi Meydanı'nda kendini yakan genç toprağa verildi

İstanbul'da Galata Kulesi Meydanı'nda tinerle kendini yakan ve kaldırdığı hastanede hayatını kaybeden genç Konya'da toprağa verildi.

Olay, 1 Haziran Çarşamba günü İstanbul Beyoğlu Galata Kulesi Meydanı Büyük Hendek Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eline plastik bir orak alan 28 yaşındaki Abdullah Cihat Turan Pekpak, kıyafetine önce tiner döktü ardından da kendini ateşe verdi. Bir anda yanmaya başlayan gence, çevredeki esnaf yangın söndürme tüpüyle müdahale etti. Müdahalenin ardından ağır yaralanan genç, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalenin ardından ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına alındı. Vücudunda 2. ve 3. dereceden yanık oluşan Abdullah Cihat Turan Pekpak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastanedeki işlemlerinin ardından hayatını kaybeden Abdullah Cihat Turan Pekpak'ın cenazesi yakınlarına teslim edildi. Gencin cenazesi, memleketi Konya'nın merkez Karatay ilçesinde Üçler Mezarlığı'nda öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi.