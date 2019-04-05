Galatasaray derneklerine, Fenerbahçe'nin kampanyasına 1905 TL ile katılım çağrısı

Konya Galatasaraylılar Derneği ve GS Dernekleri Platformu Başkanı Sıtkı Korkmaz, tüm Galatasaray derneklerini, Fenerbahçe Kulübü'nün başlattığı 'Fener ol' kampanyasına 'Fener ol'mayız ama Fenersiz de ol'mayız' sloganıyla katılmaya çağırdı.

Konya Galatasaray Taraftarlar Derneği ve Galatasaray Dernekleri Platformu Başkanı Sıtkı Korkmaz yaptığı açıklamada, Fenerbahçe Kulübü tarafından başlatılan 'Fener Ol' projesini değerlendirdi. Konuya Fenerbahçe'nin iç meselesi ya da sadece Fenerbahçelileri ilgilendiren bir durum gözüyle bakmadıklarını ifade eden Sıtkı Korkmaz, “Gerek sportif başarıda gerekse de ekonomik anlamda Fenerbahçe'nin tarihinin en kötü durumunda olması herkesten önce bizleri üzmektedir. Çünkü Galatasaray ruhu, yarışmacı, rekabeti hayatının her anında yaşamak isteyen, dinamizmi seven, dinamizmini korumak için de ezeli rakiplerinin kendisini arzulu bir şekilde takip etmesini umut eden bir ruhtur. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin son dönemde içine düştüğü durum en çok da biz Galatasaraylıları üzmektedir. Gerek sportif gerekse de ekonomik anlamda çöken Fenerbahçe'nin olduğu lig, Galatasaray için yarışmasız, tatsız ve tutsuz bir ligdir” dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tarafından başlatılan kampanyayı olumlu gördüklerini ifade den Korkmaz projeyi 'Fener ol'mayız ama Fenersiz de ol'mayız' sloganıyla desteklerini kaydetti. Korkmaz, “Galatasaray derneklerine çağrıda bulunuyor, Fenerbahçe'nin kampanyasına 1905'er TL katkıda bulunmalarını istiyorum. Konya Galatasaray Taraftarlar Derneği olarak aynı miktarda bir yardımda bulunacağız. Şimdiden kampanyanın hayırlı olmasını diliyor ve Fenerbahçe'nin eski günlerine dönerek arzulu takibini sürdürmesini temenni ediyorum ” diye konuştu.