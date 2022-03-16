Gasp ettiği otomobille çarptığı aracı içerisindeki çocukla birlikte kaçırdı

Konya'da silah zoruyla bir otomobili gasp eden kişi, kaçmaya çalışırken kaza yapınca aracı bırakıp, çarptığı ve içerisinde çocuk bulunan otomobili bıçak göstererek gasp etti. Şüphelinin gasp ettiği araç, kovalamaca sonucu polis ekiplerince çocukla birlikte yakalandı.

Olay, saat 10.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Kılıçaslan Mahallesi'nde bir otelin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı bir kişi otelden çıkan Selçuk Ç.'nin yanına gelerek 35 AUG 653 plakalı otomobilini gasp etti. Otomobil gasp edildiği ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Aracı gasp eden şüpheli şahıs, polis ekiplerini fark etmesi üzerine Şefik Can Caddesi'nden Şair Şeyfi Sokak istikametine doğru kaçmaya başladı.

İçerisinde çocuk bulunan başka otomobili gasp etti

Şüpheli şahıs kaçtığı otomobille Mehmet K. idaresindeki 34 VA 042 plakalı otomobile çarparak durdu. Şüpheli bu kez de ilk gasp ettiği aracı bırakarak, çarptığı otomobilin sürücüsüne bıçak gösterip içerisinde bulunan çocukla birlikte onun otomobilini gasp etti. Gaspçı, sürücünün komşusunun çocuğu olduğu ve okula bırakmak için yola çıktıkları öğrenilen 5 yaşındaki kız çocuğuyla birlikte 34 VA 042 plakalı otomobille hızla olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri şüpheli tarafından çalınan otomobili yakalamak için çevrede geniş çaplı çalışma başlattı. Ekipler, çevre yollar ve sokaklarda trafiği keserek tedbir alırken, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri gaspçının bulunduğu otomobili adım adım takip etti. Kısa sürede kaçış yönleri kapatılan otomobil, yaşanan kovalamaca sonrasında merkez Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesi'nde yakalandı. Aracı bırakıp yaya olarak kaçmak isteyen şüpheli polis tarafından yakalandı. Yakalandığı sırada polislere, "Ben Covid'im yaklaşmayın" dediği öğrenilen şüpheli Mustafa A. (23), polis ekiplerince etkisiz hale getirilerek Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Otomobilde bulunan çocuğun ailesine teslim edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.