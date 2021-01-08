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Gasp şüphelisi yakalandı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde, bıçak zoruyla gasp yaptığı iddia edilen bir kişi yakalandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, bıçak zoruyla gasp yaptığı iddia edilen bir kişi yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Serdar H. Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinden Seydişehir ilçesine gelerek otogarda bulunan çay ocağından lazım olduğunu söyleyip bir bıçak alarak kaçtı. Şüpheli önce evlerine giden Osman E. ve eşi Huma E.' yi bıçak ile tehdit ederek para isterken karı kocanın bağırması üzerine kaçarak Muhsin Kiremitçi Caddesi üzerinde çalıştığı iş yerinden evine dönen Gülay A.' ya bıçak çekerek üzerinde bulunan 22 lira 50 kuruşu alarak kaçtı. İhbar üzerine araştırma başlatan Seydişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Serdar H.' yi olaydan 10 dakika sonra Gülay A.'dan gasp ettiği paralar ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli, Seydişehir Devlet Hastanesinde yapılan sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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