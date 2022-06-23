Gastronominin merkezi Konya'da aşçılar kuşak kuşandı

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya'daki üniversitelerin gastronomi bölümlerinden mezun olan öğrencilere yönelik kuşak kuşanma merasimi gerçekleştirdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, üniversitelerin gastronomi bölümlerinden mezun olan öğrencilere kuşak kuşanma merasimi düzenledi. Selçuklu Kongre Merkezi'nde Ateşbaz-ı Veli'yi anmak amacıyla “Aşçı Dede” temasıyla ikincisi gerçekleştirilen programda ilk olarak Konya Mutfağı ve Ateşbaz konulu film gösterimi ile Konya Gastrofest'in lansmanı yapıldı.

Törende konuşan Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu, tarihe ismi geçmiş ve Mevlevilik müessesesinin rektörü olan Ateşbaz-ı Veli'nin yolunda bu işe başlanmasından dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade etti. Aşçıların ve şeflerin bir eğitme yolculuğuna soyunduğunu beliren Uslu, “Çok ulvi ve yüce bir gayret. İnşallah bu yolda size hem güzel yemekler yapma hem de öğrencilerinizi olgunlaştırma ve sonunda da güzel bir hayat, doğru bir istikamet ve ahirette de güzel makamlar nasip etsin Cenab-ı Hak. Yolculuğunuz hayırlı olsun, hepinizi tebrik ediyorum” diye konuştu.

Törene katılan Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) Başkanı Zeki Açıköz ise, ev sahipliğinden dolayı Konya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Konya'daki üniversitelerin gastronomi bölümlerinden mezun olan öğrenciler için kuşak kuşanma töreni düzenlendi. Kuşak kuşanma merasiminden sonra Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden 2 binin üzerinde aşçı ve şefin katılımıyla TAFED Genel Kurulu gerçekleştirildi.