Gebelikte beslenmenize dikkat edin

Medicana Konya Hastanesi Uzman Diyetisyeni Beyza Vural Öten, sağlıklı bir hamilelik süreci geçirip sağlıklı bir bebek dünyaya getirmek için anne adaylarının beslemesinde dikkat etmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.

Hamilelik sürecinde bebeğin büyüme ve gelişmesinin annenin günlük aldığı besinlerin plasenta yoluyla bebeğe iletilmesiyle gerçekleştiğini hatırlatan Öten, “Bu dönemde annenin yeterli ve dengeli beslenmesi annenin sağlığını doğrudan etkileyecek diyabet, hipertansiyon gibi kronik hastalıklardan korunması için önemlidir. Bebeğin mental ve fiziksel gelişiminin sağlanması ve ilerde ortaya çıkabilecek kronik hastalıklardan korunması annenin beslenmesiyle doğrudan ilişkilidir” dedi.

- Hamilelikte kilo alımı -

Uzman Diyetisyen Öten, annenin yetersiz beslenmesi halinde anemi, bebekte düşük doğum ağırlığı, büyüme geriliği ya da premature doğum meydana gelebileceğini kaydetti. Bazen de çevresel baskılar ya da anne adayının tedirginliği nedeniyle ‘iki kişilik yemeliyim' düşüncesinin fazla miktarda yemek tüketmesine neden olabileceğini vurgulayan Öten, “Fazla alınan kalori annede gestasyonel diyabet için risk meydana getirip bebekte erken doğum riskini artırıyor. Doğumdan sonra kalan kilolar sağlık problemlerini kalıcı hale getirebiliyor. İdeal kilosunda olan bir anne adayının enerji ihtiyacı 14.-26. haftalar arasında 300 kalori, 27-41. haftalar arasında ise 500 kalori artmalıdır. 1 bardak yoğurt, 1 elma ve 10 çiğ badem yaklaşık 300 kaloriye denk gelmektedir. Çay, kahve ve enerji içeceklerinde bulunan kafeinin fazla alınması bebek sağlığını tehdit etmektedir. Fazla miktarda kafein alımının plasentadan geçerek bebeğin kan dolaşımına girer. Günlük kafein alımınızı 200 mg'ın altında tutmalısınız. Örneğin1 kupa filtre kahve 100 mg kafein, 1 kupa çay 75 mg kafein, 1 kutu enerji içeceği 80 mg içerir” şeklinde konuştu.

“Bazı vitamin ve mineraller bebeğiniz için hayati önem taşıyor”

Uzman Diyetisyen Beyza Vural Öten açıklamasını şöyle sürdürdü; “Demir hem hamilelik hem de emzirme döneminde eksikliğine sık rastlanan ve anemiye neden olan önemli bir mineraldir. Eksikliği erken doğum, düşük doğum ağırlıklı bebek ve bebek ölümü riskinde artışa yol açabilir. Kırmızı et, kuru baklagiller, yeşil yapraklı sebzeler, yumurta, demir mineralinden zengin besinlerdir. Bu besinleri c vitamini içeren bol limonlu yeşillikler ya da c vitamini içeren diğer besinlerle birlikte tüketilmesi demirin vücutta kullanımını artırmaktadır.

D vitamini ve kalsiyum: Gebelik sürecinde yeterli kalsiyum alınmadığında kemiklerden kalsiyum çekilir. Annenin kemik ve diş sağlığını bozar. Kalsiyum emiliminin artması için d vitamini ile birlikte alınmalıdır. D vitamini hem kemik sağlığı hem de glukoz regülasyonu için önemlidir. Süt, yoğurt, peynir, susam, kabak çekirdeği, mercimek, nohut gibi besinler demir içerir. bulunur. gebelik sürecinde anneler 1000 mg kalsiyum almalıdır. yaklaşık 3 su bardağı yoğurt tüketimi demektir.

Folik Asit: Hamilelikte önemli bir role sahip olan folat gereksinmesinin annelerin tek başına diyet ile karşılaması mümkün değildir. Folat ile başta nöral tüp defekti ve megaloblastik anemi olmak üzere, postpartum depresyon, doğum ağırlığı, çocukluk çağı alerjik hastalıkları, konjenital kalp hastalıkları ve otizm gibi sağlık sorunları yakından ilişkilidir. Bu sağlık sorunlarını önlemek amacıyla gebelik öncesinde başlayan ve gebelik süresince devam edilen folik asit desteği alınması önerilmektedir. Folik asit içeren besin kaynaklarını günlük beslenme programınıza ekleyebilirsiniz bunlar; brokoli, ıspanak gibi koyu yeşil yapraklı sebzeler, kurubaklagiller, portakal, greyfurt, yer fıstığı ve bademdir.

İyot: İyot yetersizliği bebekte mental geriliğin en önemli nedenidir. İyot yetersizliği aynı zamanda bebekte bilişsel fonksiyon bozukluğu, düşük ağırlıklı doğum ve hem anne hem bebekte guatr gelişim riskini artırmaktadır. Gebelikte iyot eksikse bebeği ilk aylardan etkilediğini unutmayın mutlaka iyotlu tuz kullanın. İyot içeriği zengin büyük okyanus balıkları, yumurta, süt ve süt ürünleri ve ıspanak tüketebilirsiniz. Eğer gebeliğe bağlı hipertiroidi (zehirli guatr) yoksa ve doktorunuz tarafından önerildiyse iyot takviyesi kullanabilirsiniz.”