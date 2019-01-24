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Gece mesaisinden geldi, sobadan sızan gazdan hayatını kaybetti

Konya’da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen bir kişi hayatını kaybetti.

Konya'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen bir kişi hayatını kaybetti.


Olay, saat 18.30 sıralarında merkez Meram ilçesi 17469. Sokak üzerinde bulunan iki katlı binanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir fabrikada gece işçisi olarak çalışan 33 yaşındaki Abdurrahman Doğan (33), sabah saatlerinde işten geldikten sonra odasında bulunan sobayı yakıp uyudu. Akşam saatlerinde Doğan'dan haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, Doğan'ın kaldığı evin kapısını kırarak içeriye girdi. Polis ekipleri Abdurrahman Doğan'ı yatağında baygın halde buldu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Doğan, ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına alındı. Abdurrahman Doğan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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