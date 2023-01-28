Geçen yıl kar altındaki tarihi Sille bu yıl kara hasret

Konya'da geçen yıl Ocak ayının bugünlerinde kar yağışıyla beyaz örtü ile kaplanan 5 bin yıllık tarihi geçmişe sahip Sille Mahallesi, bu yılın aynı döneminde kar yağışına hasret günler yaşıyor. Geçen yıl havadan görüntülenen Sille'deki kar manzaralarının yerini bu yıl boş sokaklar, karsız çatılar aldı.

Konya'da geçen yılın aynı dönemlerinde etkili olan kar yağışı ile beraber şehir tamamen beyaz örtü ile kaplanmıştı. Merkez Selçuklu ilçesinde bulunan, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı döneminden kalma eserlere 5 bin yıldır ev sahipliği yapan tarihi Sille Mahallesi geçen yılın 28 Ocak tarihinde beyaza bürünmüş, kartpostallık görüntüler ortaya çıkmıştı. Bu yıl ise Ocak ayının sonlarında gelinmesine rağmen Türkiye'nin birçok bölgesinde olduğu gibi gibi tarihi Sille Mahallesinde de kar yağışı henüz görülmedi. Geçen yıl beyaz örtüsü ile havadan görüntülenen kartpostallık manzaraların olduğu Sille'de, bu yıl sokaklar kar olmadan havadan görüntülendi.

Uzun zaman aradan sonra ilk defa bu kadar kar yağışı olmayan bir kış gördüğünü belirten kafe işletmecisi İbrahim Duran, “Bu yıl kar veya yağmur yağışını görmedik. Geçen sene bu vakitlerde buralarda kar yağışı nedeniyle trafik kapanma noktasına gelmişti. Bu yıl rahmet gelmedi, karın yağmasını bekliyoruz” dedi.

Geçen yıl mahalleye çok kar yağdığını anlatan 63 yaşındaki Selahattin Süslü, “Geçen sene bu zamanlar burada güzel kar yağmıştı. Bu sene ise Allah vermedi. İnşallah bu hafta bekliyoruz yağmasını. Bereketli olur çiftçiye, inşallah yağar. Geçen sene bu zamanlar burası kar yağdıktan sonra kalabalıktı. Gezenler de vardı, bu sene kuraklık var yağmur duasına da çıkıldı, inşallah yağar diye bekliyoruz” diye konuştu.