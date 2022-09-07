Geçmişten Geleceğe Bilecik-Söğüt kültür turları devam ediyor

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından “Geçmişten Geleceğe Selçuklu'dan Söğüt'e” temasıyla düzenlenen Bilecik-Söğüt kültür turlarında beşinci etap devam ediyor.

Selçuklu Belediyesinin "Geçmişten Geleceğe Selçuklu'dan Söğüt'e" sloganıyla sürdürdüğü Bilecik ve Söğüt kültür turlarında 5. etap sürüyor. Bin 200 vatandaşın yararlanacağı etkinlik çerçevesinde her gün 40 kişilik turlar ile Selçuklu torunları Şeyh Edebali ve Ertuğrul Gazi'ye duaya gidiyor. Selçuklu Belediyesinin kültür projesi "Geçmişten Geleceğe Selçuklu'dan Söğüt'e” ile Bilecik ve Söğüt'e yüksek hızlı tren ile günü birlik ziyaretler gerçekleştiriliyor. Her gün 40'ar kişilik ekipler sabah 06.00'da YHT ile Konya Tren Garından Bilecik'e hareket ediyor. Kültür gezisi çerçevede Bilecik'e giden vatandaşlar, Bilecik'in tarihi ve eşsiz güzelliklerini, Osman Gazi'nin Osmanlı Beyliği'nin temellerini attığı ve bir dönem Osmanlı Devleti'ne başkentlik yapan Söğüt ilçesini ve Söğüt'ü fetheden Ertuğrul Gazi'nin kabristanını da ziyaret ediyor. Kültür ziyaretleri çerçevesinde Bilecik Türbesi, Söğüt Kültür Müzesi, Kuyulu Mescit ve Pelitözü Göleti'ni de ziyaret eden Selçuklu Torunları, buradaki tarihi ve doğal güzelliklere yerinde şahitlik ediyor.

Konya'dan günübirlik Bilecik ve Söğüt'e giden ziyaretçiler de kültür turlarından duydukları memnuniyeti dile getirerek Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'ya teşekkür etti. Ziyaretçiler "Ecdadımızın yaşadığı ve Osmanlı Devletinin temellerinin atıldığı tarihi yerleri gezip görmek ve ecdada dua etmek bizi çok mutlu etti. Gezi ile ecdadın fedakarlık ve kahramanlıklarına yerinde şahitlik ederken böyle bir ecdadın torunları olduğumuzu için bir kez daha gurur duyduk. Bizlere bu toprakları vatan olarak bırakan ecdadı rahmetle anıyoruz. Burada hem ecdadın izlerini görüyoruz hem de onların manevi şahsiyetlerine dua ediyoruz" şeklinde konuştu.