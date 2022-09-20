Geçmişten Geleceğe Bilecik-Söğüt Kültür Turları sona erdi

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından “Geçmişten Geleceğe Selçuklu'dan Söğüt'e” temasıyla düzenlenen Bilecik-Söğüt kültür turlarında 5'inci etap tamamlandı.

Selçuklu ve Osmanlı'ya başkentlik yapmış 2 tarihi şehri buluşturan kültürel organizasyondan bugüne kadar 5 etapta toplam 6 bin 500 kişi yararlandı. Tamamlanan 5. etaptan bin 440 vatandaş yararlanırken bugüne kadar ki tüm etaplarla beraber 6 bin 500 Selçuklu torunu Beylikten Osmanlı Devletine uzanan büyük bir tarihin merkezine ziyaret gerçekleştirmiş oldu. Selçuklu Belediyesinin kültür projesi "Geçmişten Geleceğe Selçuklu'dan Söğüt'e” ile Bilecik ve Söğüt'e yüksek hızlı tren ile günü birlik ziyaretler gerçekleştirildi. Her gün 40'ar kişilik ekipler sabah 06.00'da YHT ile Konya Tren Garından Bilecik'e hareket etti. Kültür gezisi çerçevesinde Bilecik'e giden vatandaşlar, Bilecik'in tarihi ve eşsiz güzelliklerini, Osman Gazi'nin Osmanlı Beyliği'nin temellerini attığı ve bir dönem Osmanlı Devleti'ne başkentlik yapan Söğüt ilçesini ve Söğüt'ü fetheden Ertuğrul Gazi'nin kabristanını da ziyaret etti. Kültür ziyaretleri çerçevesinde Bilecik Türbesi, Söğüt Kültür Müzesi, Kuyulu Mescit ve Pelitözü Göleti'ni de ziyaret eden Selçuklu Torunları, buradaki tarihi ve doğal güzelliklere yerinde şahitlik etti.

Selçuklu Belediyesi bu dönemde sadece gezi organizasyonu ile değil tarihi alana yapılan Ertuğrul Gazi Cami ve Darulkurrasına sağladığı 3 milyon liralık destekle de ecdada olan vefasını gösterdi. Selçuklu Belediyesinin katkıları ile yapılan Ertuğrul Gazi Cami ve Darulkurrasının açılışı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in de katıldığı program ile gerçekleştirildi. Açılışa katılan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, gezi çerçevesinde Ertuğrul Gazi ve Şeyh Edebali türbesini de ziyaret etti. Bilecik ve Söğüt gezisine katılan vatandaşların memnuniyetini ön planda tutan Selçuklu Belediyesi gezi boyunca en iyi hizmeti sunarken yüzde 100'e yakın memnuniyet sağladı. Tüm detayları en ince ayrıntısına kadar düşünülen etkinlik çerçevesinde yüksek hızlı trenle ulaşım, yemek organizasyonu, anketlerle geri dönüşüm, acil durum aracının kafileye eşlik etmesi ve geziye ait hatıra fotoğrafının çerçeveli bir şekilde vatandaşlara hediye edilmesi gibi birçok detayın düşünülmesi de geziyi başarılı kılan faktörler arasında yer aldı.

“Ecdadımızı tanımak ve tanıtmak için çalışıyoruz”

Geçmişten Geleceğe Selçuklu'dan Söğüt'e sloganıyla düzenlenen Bilecik- Söğüt kültür turlarında 5. etabı tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Proje çerçevesinde bu etabımızda bin 440 bugüne kadar 6 bin 500 hemşehrimiz Bilecik ve Söğüt gezisine katıldı. Yoğun ilgi üzerine 5'inci etabını gerçekleştirdiğimiz projemizde başarılı bir şekilde sona erdi. Selçuklu Belediyesi olarak ismimizi aldığımız Kadim Selçuklu Medeniyetine olan vefa borcumuzu her fırsatta hatırlıyor, ecdadı tanımak ve tanıtmak için çalışıyoruz. Bu çerçevede gezimize yoğun ilgi gösteren tüm hemşehrilerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Projelerimize gösterilen yoğun ilgi bizleri yenilerini düzenleme konusunda teşvik ediyor. Selçuklu Belediyesi olarak kültürel ve tarihi organizasyonlar düzenlemeye devam edeceğiz" dedi.