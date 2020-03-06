Geleceğin vekillerine KTO Karatay'da simülasyon eğitimi

KTO Karatay Üniversitesi Hukukta Gelişim Topluluğu tarafından parlamentodaki yasa yapım sürecini deneyimlemek amacıyla, çeşitli üniversitelerden öğrencilerin de katılımları ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin canlandırıldığı “Meclis Simülasyonu” etkinliği başladı. Bir gelenek haline gelen etkinlikte KTO Karatay Üniversitesi, ilk yasama yılında Galatasaray ve Gazi Üniversitesi öğrencilerini konuk etti. Programa, bu yıl Türkiye genelindeki farklı üniversitelerden, hukuk bürolarından ve Konya Barosundan isimler katıldı. Öğrenciler etkinlikte önce mazbatalarını aldılar, ardından milletvekili yemini ettiler.

KTO Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerinin kurmuş olduğu Hukukta Gelişim Topluluğunun geleneksel hale getirdiği 'Meclis Simülasyonu' etkinliği bu yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi kuruluşunun 100. yılı anısına düzenlendi. Türkiye Büyük Millet Meclisi kuruluşunun 100. yılının anıldığı etkinlik, KTO Karatay Üniversitesinde yapılan ant içme töreniyle başladı. Programın açılış konuşmasını yapan KTO Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Dr. Öğr. Üyesi Hikmet Tülen, öğrencilere verimli çalışmalar dileyerek, “Öğrencilerimiz teknik bilgi anlamında artık tecrübe kazanmış durumdalar. Simülasyonumuzda Türk vatandaşlığı, mülteciler ve kadına yönelik şiddet gibi güncel konular üzerinde durulacak. Farklı üniversitelerden gelerek ülkesi için nitelikli çalışmalara imza atan hukukçuları azim ve cesaretlerinden ötürü tebrik ediyor, başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

“2. Yasama yılımızı açıyoruz”

Hukukta Gelişim Topluluğu Başkanı Hüseyin Gündüz, yaptığı açılış konuşmasında Hukukta Gelişim Topluluğu olarak sempozyum, panel, konferans ve öğrenci çalıştayları gibi programlar da icra ettiklerinin altını çizerek, “Geçtiğimiz yıl meclis simülasyonumuzun ilk yasama yılını gerçekleştirdik. Bugün çok daha büyük bir katılımla ikinci yasama yılımızı açıyoruz. Etkinliğimizin iyi birer hukukçu olma yolunda bizlere büyük deneyim kazandıracağına inanıyor, desteklerinden ötürü üniversitemize teşekkür ediyorum” dedi.

Parti grup toplantıları, komisyon görüşmeleri, lobi faaliyetleri ve lider açık oturumları gibi programlarla öğrencilerin bir araya geldiği etkinlik, 8 Mart 2020 tarihine kadar KTO Karatay Üniversitesi kampüsünde devam edecek.