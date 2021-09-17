Gembos Ovası'nda karpuz hasadı başladı

Konya'nın Derebucak ilçesinde güz döneminde hasadı yapılmaya başlanan karpuzlar çiftçilerine ek gelir kapısı oluyor.

Derebucak'ın Gembos Ovası'nda çiftçilerce alternatif ürün kapsamında karpuzun yanı sıra kavun üretimi de yapılıyor. Derebucak Pınarbaşı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Orhan Bozkurt, Konya ve Antalya sınırlarında yer alan ovada son 3 yıldır yaklaşık bin 500 dekarlık alanda karpuz ve kavun üretimi yaptıklarını belirterek, “Burada Gembos Ovası çiftçileri olarak farklı türlerde karpuz ve kavun üretiyoruz. Kendim de 35 dekarlık alanda karpuz yetiştiriyorum. Rekolte olarak dekar bazında 8 ton civarında karpuz, 4-5 ton aralığında da kavun alabiliyoruz. Eylül ayı itibariyle yetişen üründe artık hasat zamanı geldi. En son hasat karpuz bu bölgede kırılıyor ve tarladan direk olarak bölgede yaşayan insanlarımızın sofralarına kadar ulaşıyor. Aroması ve kalitesiyle ön plana çıktığı için çok tercih edilen ürünlerimizden karpuzda en düşüğü 15 kilogram karpuz, kavunda da 4 ila 8 kilogramağırlığında ürün alabiliyoruz. Gembos Ovası'nda yetişen ürünlerimiz sonbahar mevsiminde vatandaşlarımızdan yoğun ilgi görüyor” dedi.