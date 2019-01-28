Gembos Yolu Projesinde sona yaklaşıldı

Konya'nın Beyşehir İlçe Belediye Başkanı Murat Özaltun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Antalya'da katıldığı toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada Gembos Yolu projesi için verdiği müjdeyle ilgili olarak, “Altın dönemde, altın bir proje daha inşallah hizmete girecek” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Antalya'da katıldığı toplu açılış töreninde kamuoyunda Gembos yolu olarak bilinen tamamlandığında Konya'yı Antalya'ya en kısa yoldan bağlayacak olan karayolu projesine değindi. Erdoğan, Konya'nın yanısıra Antalya'da da dört gözle devreye gireceği günler beklenen projeyle ilgili olarak müjde vererek,“Kamuoyunda Gembos yolu olarak bilinen, Konya'yı Antalya'ya bağlayacak yolda inşa ettiğimiz Demirkapı Tüneli'nde çalışmalar hızla devam ediyor. Tünel, trafiğe açıldığında 4 dakikada karasal iklimden Akdeniz iklimine geçiş sağlayacak projeyi inşallah önümüzdeki yıl tamamlıyoruz”şeklinde konuştu. Belediye Başkanı Murat Özaltun, Beyşehir ve Derebucak bölgesinin de merakla beklediği projeye yaptığı konuşmada değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği müjdeden dolayı teşekkür etti. Erdoğan'ın talimatıyla başlayan projede yürütülen hummalı çalışmalarla artık sona yaklaşıldığını vurgulayan Özaltun, “Altın dönemde, inşallah altın bir proje daha devreye giriyor” dedi.

Özaltun, AK Parti iktidarları döneminde Beyşehir'in devlet yatırımları yönünden de pek çok kazanım elde ettiğini, bunlardan bir tanesinin de devreye girmesinin ardından kendilerinin Yeni Konya-Antalya Karayolu olarak adlandırdığı ama bölgede Gembos yolu olarak bilinen Ulaştırma Bakanlığı projesi olduğunu söyledi. Özaltun, “Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Konya-Beyşehir-Derebucak-Antalya (Gembos) yolunun bitiriliş müjdesi bölgemize hayırlı olsun”diye konuştu.

Özaltun, "Bu projenin devreye girmesiyle birlikte Konya'dan çıkan ve Antalya'ya gidecek bir vatandaşımız için yol 70 kilometre daha kısalmış olacak. Bununla beraber bunu gidiş-dönüş olarak ele aldığımızda yaklaşık 140 kilometrelik bir mesafeden söz ediyoruz ki, bu vatandaşımızın cebine ekonomik olarak yansıyacak. Ayrıca, yolla birlikte güzergahında birçok sosyal tesis ve alanlar yer alacak. Coğrafi konum açısından Beyşehir bu alanlardan en fazla payı alacak ilçe olacak. Özellikle söylüyorum başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve bu yolun yapılmasında emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın, bozmak isteyenlere de fırsat vermesin inşallah” şeklinde konuştu.