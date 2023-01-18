Gembos'un akan suyundan hem göl beslenecek hem de elektrik üretilecek

Derebucak Yılmaz Muslu Barajı'nda biriken suları Beyşehir Gölü ile buluşturan Gembos Derivasyon Kanalı üzerinde şimdi de elektrik üretimi yapılacak.

Su seviyesi giderek düşen Beyşehir Gölü'nü kurtarabilmek amacıyla yıllar önce hayata geçirilen Gembos Derivasyonu Projesi bugünlerde bambaşka bir hizmete de katkı sağlayacak. Kış aylarında havzasında biriken suları Derebucak Yılmaz Muslu Barajı'ndan Beyşehir Gölü ile buluşturan Gembos Derivasyon Kanalı üzerinde elektrik üretimi yapacak yeni bir tesisin inşaatı tamamlandı. Kurulan tesis bünyesinde, kanal üzerinde oluşturulan yatay şelale ile Beyşehir Gölü'ne akan suyun gücünden istifade edilerek elektrik enerjisi üretilmesi hedefleniyor. Bu çerçevede, Gembos Derivasyon kanalının geçtiği Beyşehir'e bağlı Akçabelen Mahallesinde kurulan Akça HES'te sona gelindiği açıklandı.

DSİ 4. Bölge Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Suyun gücü enerjiyle buluşuyor” denilerek, “Akça HES'te sona gelindi. Akça HES 6,55 megavat kurulu güce sahip ve yaklaşık 10 bin hanenin elektriğini karşılayacaktır. Derebucak Barajı iletim hattı üzerinde ve Beyşehir'in Akçabelen Mahallesi sınırları içerisinde bulunan tesiste çalışmalar tamamlanmış olup, iş kabul aşamasındadır” ifadeleri kullanıldı.