İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Genç çobanın cesedi sulama kanalından çıkarıldı

Konya’nın Hüyük ilçesinde, sulama kanalında boğulan yabancı uyruklu çobanın cansız bedeni kanalın suyunun kesilmesi sonrasında çıkarıldı.

Konya'nın Hüyük ilçesinde, sulama kanalında boğulan yabancı uyruklu çobanın cansız bedeni kanalın suyunun kesilmesi sonrasında çıkarıldı.



Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Selki Mahallesi'nde çobanlık yapan yabancı uyruklu 22 yaşındaki Bismili Macidi isimli çoban, serinlemek amacıyla Yelken mevkisindeki Beyşehir Sulama Birliğine ait sulama kanalına girdi. Yüzme bilmediği öne sürülen çobana telefonla ulaşılamaması üzerine sulama kanalı kenarına gelen arkadaşları, çobanın elbiselerini ve cep telefonunu buldu. Çobanın bulunamaması üzerine suya girip boğulmuş olma ihtimaline karşılık jandarma ekiplerine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine harekete geçen Hüyük İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma ekipleri kanal kenarına geldi. Kanal çevresinde ve su üzerinde yapılan yüzeysel araştırmalarda çoban bulunamayınca Beyşehir Gölü'nden tarımsal sulama için pompajla su çekilen sulama kanalının vanaları kapatılarak suyunun kesilmesine karar verildi. Kanaldaki suyun çekilip derinliğin azaltılması üzerine su içerisinde başlatılan arama çalışmaları neticesinde genç çobanın cansız bedenine elbiselerinin bulunduğu yere 15 metre mesafede ulaşıldı.



Kanal kenarına çıkarılan çobanın cesedinin, olay yeri ve savcı incelemesi sonrasında kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.