Genç KOMEK artık kış dönemimde de öğrencilerle buluşacak

KOMEK bünyesinde hizmet veren Genç KOMEK, bundan sonra kış döneminde de öğrencilerle buluşacak. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Genç KOMEK'in 7-14 yaş arası öğrencilerin tatillerini verimli şekilde geçirmeleri için yaz aylarında gerçekleştirdiği birbirinden faydalı etkinlik ve atölye çalışmalarıyla Konya'nın bir markası haline geldiğini söyledi. Genç KOMEK'te eğitimleri her dönem devam ettirmek istediklerini kaydeden Başkan Altay, “Genç KOMEK, bundan böyle kış döneminde de faaliyetlerini sürdürecek. Eğitimleri bütün yıla yayarak öğrencilerin istedikleri branşlarda eğitim almaları için uzun soluklu bir eğitim süreci planladık. 31 Aralık'a kadar devam edecek kış dönemi başvuruları için tüm öğrencilerimizi kayıt yaptırmaya davet ediyorum” dedi.

Kayıtları “komek.org.tr” adresinden yapılacak Genç KOMEK'te öğrenciler, 8-9 Ocak 2022 tarihinde yapılacak ön değerlendirme sınavıyla seçilerek alınacak. Asıl eğitimler ise 15 Ocak - 2 Temmuz 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Genç KOMEK'te atölyenin özelliğine göre sınavlar ve başarı değerlendirmesi, belirlenen uzmanlar tarafından oluşturulan sınav komisyonu ile yapılacak. Erkek ve kız ayrı olarak 16 kişilik sınıflarda eğitim alacak öğrenciler, seçtikleri branş ile birlikte Kuran-ı Kerim dersini seviyeye göre bire bir eğitimle alacak.

Uzman eğitmen desteği ile Cumartesi günleri gerçekleştirilecek atölyeler ise şu şekilde: İşlem Atölyeleri, Melodi atölyeleri, Kurgu Atölyeleri, Dil Gelişim Atölyeleri, Tasarım Atölyeleri, Yetenekli Çizgiler Atölyeleri, Bilişsel Beceri Atölyeleri, Değerler Eğitimi Atölyeleri.

Öte yandan, Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarının (KOMEK) 9. ve 10. sınıf öğrencilerinin düşünme, anlama ve yazma becerilerinin gelişmesini sağlamak amacıyla düzenlediği “Genç Yazarlar Akademisi”nde de yeni dönem kayıtları başladı. Akademi başvuruları da yine 31 Aralık'a kadar www.komek.org.tr adresinden yapılabiliyor.