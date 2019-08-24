Genç KOMEK öğrencileri mikrofon başında

Konya Büyükşehir Belediyesi Genç KOMEK Yaz Okulunda Medya Okur Yazarlığı ihtisas sınıflarındaki öğrenciler, ‘Genç KOMEK Çocuk Radyosu' programı kapsamında yerel radyolarda mikrofon başına geçerek dinleyicilere seslendi.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Konya genelinde 17 bin 500 öğrencinin katılımı ile devam eden Genç KOMEK Yaz Okulunda Medya Okur Yazarlığı ihtisas eğitimleri alan öğrencilere yönelik 'Genç KOMEK Çocuk Radyosu' etkinlikleri düzenlendi. Genç KOMEK Yaz Okulunda Dinimiz-Değerlerimiz, Spor ve Sanat dallarında eğitimlere ve çok sayıda faaliyete katılarak yaz tatillerini verimli geçiren öğrencilere yönelik bu yıl ilk kez Medya Okur Yazarlığı sınıfları da açıldı. İhtisas sınıflarında uzmanlardan sunuculuk, diksiyon ve radyoculuk eğitimi alan öğrenciler, yerel radyolarda mikrofon başına geçerek radyoculuk deneyimi yaşadılar. İlk kez mikrofon başına geçerek dinleyicilere seslenen öğrenciler çok mutlu olduklarını ifade ederken, çocuklarının heyecanına ortak olan veliler de Genç KOMEK Yaz Okulunda verilen eğitimler ve bu tür etkinlikler nedeniyle Büyükşehir Belediyesine teşekkür ettiler.