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Genç KOMEK'te Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması

Konya Büyükşehir Belediyesi Genç KOMEK Yaz Okulu’na devam eden öğrencilere yönelik düzenlenen Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması heyecanlı anlara sahne oldu.

Konya Büyükşehir Belediyesi Genç KOMEK Yaz Okulu'na devam eden öğrencilere yönelik düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması heyecanlı anlara sahne oldu.


Konya Büyükşehir Belediyesi Genç KOMEK Yaz Okulu'ndaki öğrenciler arasında Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması düzenlendi. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 17 bin 500 öğrencinin katılımı ile Konya merkez ve ilçelerde devam eden Genç KOMEK Yaz Okulu'nda çeşitli branşlarda birbirinden çekişmeli yarışmalar düzenleniyor. 7-16 yaş öğrenciler arasında gerçekleştirilen Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'na katılan çocuklar Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde okumak için mücadele etti. Selçuklu Atatürk Anadolu Lisesinde ön elemeleri yapılan yarışmaya 6 kategoride toplam 284 öğrenci katıldı. Elemeler sonunda finale kalmayı başaran 16 öğrenci, KOMEK bünyesinde Gelenekli Sanatlar Merkezi olarak hizmet veren Ali Gav Medresesi'nde gerçekleştirilen finallerde birinci olabilmek için yarıştı. Yarışmada dereceye giren öğrencilere, bu ay sonunda düzenlenecek ödül töreninde ödülleri verilecek.

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