Genç Kültür Kart üyelerinden çevre farkındalığı

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin üniversiteli gençlere yönelik projelerinden olan “Genç Kültür Kart” sosyalleşme programı üyesi gençler, Çevre Haftası'nda anlamlı bir etkinliğe imza attı. Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi ve Genç Kültür Kart'ın organizasyonuyla Beyşehir Yolu üzerindeki Kent Ormanı'nda bir araya gelen üniversiteli gençler, Çevre Haftası çerçevesinde çevrenin korunmasına farkındalık oluşturmak amacıyla çevre temizliği yaptı. 2 bine yakın üniversite öğrencisinin katıldığı etkinlikte Sıfır Atık temasına dikkat çekmek amacıyla yerlere atılan cam, plastik ve kağıt ürünleri toplanarak geri dönüşüme kazandırıldı. Çeşitli yarışmaların, geleneksel oyunların ve konserin de düzenlendiği etkinlikte öğrenciler gönüllerince eğlenme imkanı da bulurken yarışmalarda birinci gelen gruplara çeşitli hediyeler verildi.