Genç mali müşavirler Meslekte Birlik Derneğinde buluştu

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın (SMMMO) 15-16 Haziran'da yapılacak seçimleri öncesi çalışmalarını sürdüren Meslekte Birlik Derneği genç mali müşavirlerle istişare toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Konya SMMMO Başkanı ve Başkan Adayı Seyit Faruk Özselek, genç meslektaşlarıyla gurur duyduklarını söyledi. Özselek, “Gençlerin varlığı bize gurur veriyor. Geleceğimizi emin ellere teslim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Gençlerimiz sayesinde daha güçlü ve başarılı işlere imza atacağımıza inanıyorum. Her bir genç meslektaşımızı canı gönülden kutluyorum” dedi.

Seçim dönemi öncesi sorunlarını dile getirme fırsatı bulduklarını belirten genç mali müşavirler bu tür ortamların oluşturulduğu için teşekkür etti.