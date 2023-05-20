Gençler, genç kalmak için yağmur altında pedal çevirdi

Konya'nın Beyşehir ilçesinin av tüfeği üretimi ile ünlü yerleşim merkezlerinden Huğlu Mahallesi çerçevesinde Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi ile Huğlu Bisiklet Topluluğu işbirliği ile gerçekleştirilen etkinlikte bir araya gelen gençler ve eğitim camiası mensupları yağan yağmur altında pedal çevirdi.

Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi hizmet binası önünde başlayan bisiklet turuna Huğlulu gençlerin ilgisi yoğun oldu. Tura, Huğlu İlköğretim Okulu'nda öğrenim gören öğrenciler ile öğretmenlerinden oluşan 100 katılımcı iştirak etti. Katılımcılar 10 kilometre boyunca varış noktasına kadar yağmur altında pedal çevirdi. Tur esnasında öğrencilere doğaya saygı, çevre ve güvenlik sürüşü eğitimleri de verildi.

Tur sonunda katılımcılara çeşitli hediyeler verildi, ikramlarda bulunuldu.