Gençoğlu Konya'da "Açık Sınıf" ve eğitim alanlarını inceledi

Cem Gençoğlu, Konya İnsan Mektebi Projesi kapsamında Konya'daki pek çok okulda hayata geçirilen “Açık Sınıf” ile okullarda oluşturulan çeşitli eğitim alanlarını inceledi.

Genel Müdür Gençoğlu ilk olarak Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük'ü ziyaret etti. Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Büyük, teşekkürlerini ileterek “Açık Sınıf” uygulaması başta olmak üzere öğrencilerin daha iyi eğitim almaları için yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Genel Müdür Gençoğlu, Karatay Fevzi Çakmak Anaokulu, Karatay Fetihkent Anaokulu, Yaşar Doğu Ortaokulu, İmam Hatip Ortaokulu ve Selçuklu Mustafa Necati İlkokulunu ziyaret ederek “Açık Sınıf” alanlarını yerinde inceledi. Daha sonra Karatay Kılıçlarsan İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine giderek gerçekleştirilen maske üretimini ve maske üreten makinenin üretimini de yerinde inceleyerek okul müdüründen ayrıntılı bilgi aldı.

Kumsal bebeğin anne babasına taziye ziyareti

Genel Müdür Dr. Cem Gençoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük'le beraber geçtiğimiz hafta apartmanda balkondan düşerek hayatını kaybeden 20 aylık bebek Kumsal Bayram'ın ebeveyni öğretmen Mustafa ve Deniz Kumsal'a taziye ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da telefonla bağlanarak öğretmenlere taziyelerini ve sabır dileklerini iletti.

Selçuklu Belediyesi ile işbirliği içerisinde öğrencilerin doğa ile iç içe ve uygulamalı olarak beceriler elde etmeleri amacıyla hizmet veren Sille Tabiat Okulunu da ziyaret eden Gençoğlu, buradaki atölyeleri ve eğitim alanlarını inceledi, görevlilerden burada yürütülen çalışmalara dair bilgi aldı. Gençoğlu, ziyaret ettiği tüm okullarda öğretmenlerle sohbet edip onların sorularını cevaplandırdı. Konya İnsan Mektebi Projesi kapsamında hayata geçirilen “Açık Sınıf” ve diğer çalışmalarla Konya'nın eğitim adına çok önemli bir görevi yerine getirdiğini vurgulayan Gençoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük'e ve bu faaliyetlerin yürütülmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.