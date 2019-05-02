Gevale Kalesi'nde tarihe iz düşüldü

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğrencileri 1700 rakımlı Takkeli Dağı zirvesinde arkeolojik çalışmalarla meydana çıkarılan Gevale Kalesi'ne tırmanış gerçekleştirdi.

Selçuklu Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Konya Müzeler Genel Müdürlüğü ve Necmettin Erbakan Üniversitesinin iş birliği ile tarihi Gevale Kalesi'nde kazı çalışmaları devam ediyor. NEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğrencileri, Selçuklunun yanı sıra birçok tarihi döneme şahitlik eden Gevale Kalesine yaptıkları tırmanış sonrası sarnıçlar başta olmak üzere mimari kalıntılardan oluşan tarihi araştırmalara tanıklık etti.

NEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı ve kazı ekibi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Çaycı'nın öncülüğünde gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceleyen ve kazı ekibinden bilgi alan öğrenciler, Takkeli Dağın zirvesinde yer alan Gevale Kalesinde kara kalem çalışması ile özgün eserlere imza attı. NEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Küçüköner, Gevale Kalesinde yapılan çizim çalışmalarının önceden belirlenen proje kapsamında yerine getirildiğini ifade ederek, “Fakültemizin 2. Sınıfında öğrenim gören 20 öğrencimizle ders ve proje amaçlı güzel bir çalışmanın içinde yer alıyoruz. Proje çalışmamızda Selçuklularda büyük bir öneme sahip Takkeli Dağ olarak bilinen Gevale Kalesi'ndeki yapıları, değerleri, mirası resmetmeye geldik. Öğrencilerimiz kağıt üzerine kara kalem çalışması ile çalışmalarını yapıyorlar. Üniversitemizin ve Selçuklu Belediyesinin beraber kazı yaptığı bu alanı resimleyerek halkımıza ulaştırma konusunda katkı yapmaya çalışıyoruz. Bu bizim için öğrencilerim için hem bir alan, etüt, tarihi tanıma hem de bu işi yaptığımız için gurur verici bir olaydır. Öğrencilerimiz tarafından kaleme alınan eserlerin daha sonra atölye ortamında kalıplara işleyerek gravür resimleri oluşturmayı planlıyoruz. Gravürlerin tamamlanmasıyla birlikte çeşitli sergilerde sanatseverlerin beğenisine sunmak istiyoruz. Tarihe sahip çıkma bilinciyle gravür eserleri oluşturan öğrencilerimiz bu çalışmayı başarılı bir şekilde tamamladıkları takdirde Gevale Kalesindeki Selçuklu mirasının tanıtımına katkıda bulunacaklar” dedi.

Takkeli Dağın 1700 metre rakımlı zirve noktasında akademik kazı ekibinin titizlikle yürüttüğü arkelojik çalışmalar konusunda yetkililerden detaylı bilgi alan öğrenciler, Gevale Kalesinde yaptıkları kara kalem çalışmasından dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

“Gevale Kalesi Konya turizmine katkı sağlayacak”

Gevale Kalesi'nde sürdürülen kazı çalışmalarıyla ilgili bilgiler veren NEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı ve kazı ekibi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Çaycı da, “Gevale Kalesi, Konya kent merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki 1675 metre yüksekliğe sahip olan Takkeli Dağı zirvesinde yer almaktadır. Bu tarihi yapıda Roma, Bizans, Selçuklu ve Karaman Beyliğine ait çok sayıda mimari kalıntıların izlerini görmekteyiz. 2013 yılından bu yana Selçuklu Belediyesi ile birlikte şehrimiz ve ülkemiz açısından son derece önemli bir çalışma sürdürüyoruz. Kazı çalışmalarının yanında bulunan yapıların korunması adına tarihi buluntular üzerinde koruma amaçlı hassasiyet gösteriyoruz. Tarihi Gevale Kalesi'nin restorasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra ülke turizmine büyük katkı sağlayacak ve uzun vadede kazı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte burası tarihi bir mekan, bir ziyaretgah olarak ziyaretçilere açılabilir hale gelecek. Yapılan çalışmaların Konyamız ve ülke turizmi adına hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.