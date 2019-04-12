‘Gezici Kayıt Terminali' Kulu'da hizmet vermeye başladı

Konya'nın Kulu ilçesinde nüfus müdürlüğünde ‘Gezici Kayıt Terminali' ilk parmak izi alımını yaparak hizmet vermeye başladı.

Kulu Nüfus Müdürlüğünde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı çıkartmak için müdürlüğe gidemeyecek durumda olan yaşlı, engelli ve yatalak hastalar için hizmet verecek "Gezici Kayıt Terminali" parmak izi kaydı almaya başladı. Yapılacak olan müracaatlarda nüfus müdürlüğüne gelemeyecek durumda olanların ikamet adreslerine gidilecek. Yatalak hasta, engelli ve yaşlı vatandaşların yakınları tarafından nüfus müdürlüğüne başvurmaları halinde kimlik kartı almaları konusunda ikametlerinde “Gezici Kayıt Terminali” hizmet vererek parmak izlerini alacak. Ancak başvuru yapacak vatandaşların parmak izi konusunda randevu alınması gerekiyor.

Gezici kayıt terminali ile ilk hizmeti alan Kulu'ya bağlı Zincirlikuyu Mahallesinde ikamet eden 63 yaşındaki Elife Sert, “Bu hizmet iyi, ayağıma geldi. Merdivenlerden yukarıya çıkamıyordum” diyerek memnuniyetini dile getirdi.