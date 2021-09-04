Geziden getirilip ekilen hünnap meyvesi mahallenin geçim kaynağı oldu

Konya'nın Bozkır ilçesinde 15 yıl önce eski belediye başkanının Alanya'ya gittiği geziden getirip ektiği hünnap meyvesi, mahallelinin geçim kaynağı oldu. Üretilen ve hasat edilen meyveler Konya geneline gönderilirken, destek verilmesi halinde üretim ağının genişletilmesi planlanıyor.

Konya'nın Bozkır ilçesi Hamzalar Mahallesi Muhtarı Mustafa Er, 15 yıl önce belediye başkanı olan ağabeyi Halil Er'in Antalya'nın Alanya ilçesine düzenlenen gezide bir arkadaşının tavsiyesi üzerine hünnap meyvesi fidesini getirdiğini söyledi. Getirdiği hünnap meyvesini bahçesine eken Halil Er, ilerleyen zamanlarda verim almaya başladı. Ağaçtaki meyveyi tadan mahalle sakinleri de, ağacın kökünden alarak kendi bahçelerine ekmeye başladı. 15 yılın ardından üretilen ürünler Konya ve çevre illerinin yanı sıra yurt dışından gelenler tarafından da rağmen görmeye başladı.

"Mahalle sakinlerimiz ise bundan kök alarak üretime devam etti"

Mahalle Muhtarı Mustafa Er, “15 yıl önce Hamzalar Mahallemizde ağabeyim Halil Er başkanımız Alanya'da düzenlenen bir gezide bu bitkiye denk gelmiş bir arkadaşının tavsiyesi üzerine de bitkiyi buraya getirerek ekti. Güzel bir bitki olduğunu öğrendik. Mahalle sakinlerimiz ise bundan kök alarak üretime devam etti. Tansiyon ve şeker hastalıklarına da iyi geldiğini biliyoruz. Şuan mahallemizde yaygın olan bu bitkinin kilosu 15 lira falan yerinde yetişen bu bitki pazarlamasına yetişmiyor. Vatandaşlarımızın bu ürüne yönelmesini özellikle rica ediyoruz” dedi.

"Doğal antibiyotik olarak bilinen bu bitkinin kahvesi de yapılıyor"

Hünnap meyvesinin bir çok hastalığa oldukça faydası olduğunu söyleyen Mustafa Er, “Genellikle doğal antibiyotik olarak bilinen bu bitkinin kahvesi yapıyorlar. Kak denilen şekilde ve normal şekilde de yeniyor. Pazarlaması ise genellikle Konya ve çevresi şuanda. Bu meyve üretilirse daha fazla ekonomi katkısı olacağına inanıyorum. Faydaları çok bir bitki. Mahallemizde üretimi arttı ama daha fazla üretimi olmasını istiyorum. Bizim burada yurt dışındaki misafirlerimiz çok. Fransa, Almanya ve Hollanda gibi yerlerden gelenler poşet poşet götürüyorlar. Üretilirse bu alan daha fazla artar” şeklinde konuştu.

Mahalle sakinlerine seslenen Er, “Ben mahalle muhtarı olarak mahallemizde çok fazla çeşit ürün yetiştiriliyor. Devlet büyüklerimizden tek isteğimiz bu ürünlere destek verilirse ekonomiye büyük katkı sağlanacağına inanıyorum. Burası dört mevsimi yaşıyor burada çok fazla çeşit ürün yetişiyor” ifadesini kullandı.