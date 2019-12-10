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Göçükte hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı

Konya’da iki katlı kerpiç evin çökmesi sonucu enkaz altında kalarak hayatını kaybeden babaanne ve iki torunu son yolculuğuna uğurlandı.

Konya'da iki katlı kerpiç evin çökmesi sonucu enkaz altında kalarak hayatını kaybeden babaanne ve iki torunu son yolculuğuna uğurlandı.


Edinilen bilgiye göre, Karatay ilçesi Akçeşme Mahallesi Akçeşme Sokak üzerinde 2 katlı kerpiç bina çöktü. Enkaz altında kalan babaanne Sultan Dakım, 17 yaşındaki torunları Muhammet Dakım ve 5 yaşındaki Bektaş Dakım, hayatını kaybetti. Enkaz altından çıkarılan 2'si çocuk 3 kişinin cenazesi defnedilmek üzere Tatlıcak Mahallesindeki Atabey Mezarlığına götürüldü. Burada kılınan cenaze namazına Vali Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Konya İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın ve ailenin yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından cenazeler Atabey Mezarlığında defnedildi.

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