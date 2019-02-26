Göl ve sulak alanlarda 131 bin 686 su kuşu sayıldı

Konuyla ilgili olarak Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sulak alanlardaki su kuşu değişimlerinin mevsimsel olarak izlenerek bu hususta önemli ölçüde veri sağlamak amacıyla her yıl kış mevsiminin ortasında su kuşlarının sayımının gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, 12 Ocak-19 Şubat 2019 tarihleri arasında, "Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü görev alanındaki sulak alanlardaki kış ortası su kuşu sayımında 131 bin 686 kuş sayılmıştır" denildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü görev alanında Konya, Karaman, Aksaray ve Nevşehir illerinde yer alan göl gibi sulak alanlar bulunuyor.