Gölcük yaylasında 6 yaşından beri hayvancılık yapıyor

Taşkuyu'nun koyun sürüsü ile kurduğu iletişim de görenlerin ilgisini çekiyor. Taşkuyu, kendisinden uzaklaşan sürüyü ıslık çalarak durup toplanmasını ve yön değiştirmesini sağladığını belirtiyor. Konya'nın Derebucak ilçesine bağlı Pınarbaşı Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Taşkuyu, ilkbahar mevsiminde çıktığı yaylada karın düştüğü mevsime kadar hayvancılık mesaisini yürütüyor. Nilüfer bitkilerinin olduğu çevresi yazın ortasında hala papatya ve farklı çiçeklerle çevrili “Orta Gölcük” adını verdikleri derinliği 6 metreye yaklaşan göletin çevresindeki ağıllarda yaz döneminde geçici olarak konaklayan aile, aralarında çok sayıda kuzunun da olduğu koyun sürülerini buranın çayırlarında otlatıyor, sularından istifade ettiriyor.

"Burada yaşamımız, bu koyunları otlatarak geçiyor"

Koyun yetiştiricisi Mehmet Taşkuyu, Konya-Antalya sınırındaki dağlık alandaki yaylada 6 yaşından bu yana küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yaptığını söyledi. 6 yaşında kendisine kepenek giydirilmesiyle birlikte ata mesleği olan bu mesleğe başladığını anlatan Taşkuyu, halen yaylada eşiyle birlikte koyun yetiştirdiğini belirterek, “Bu iş tek başına yapılacak bir iş değil, eşimle birlikte yapıyoruz. Birbirimize destek oluyoruz. Burası yaklaşık 2 bin rakım. İkamet ettiğimiz köye ise 5-6 kilometre mesafede bulunuyor. Kışın kar yağdı mı buralara girilmez. Ama bahar ve yaz dönemlerini burada geçiriyoruz. Burada yaşamımız, bu koyunları otlatarak geçiyor. Sabah malı önüne alıp gidiyorsun, karnını doyuruyorsun, gezdiriyorsun. Yemek zamanı sen de gidip yiyorsun, çayını içiyorsun, dinlenme zamanı. Sonra akşam oluyor tabi. Buraya Nisan ayı içerisinde çıkıyoruz, 9'uncu hatta 10'uncu aya kadar kalıyoruz. Burada çayır ve su sıkıntısı olmuyor. Gölcük göleti var etrafındaki çayırlarda hayvanlarımızı otlatıyoruz. Bu sene yağışlar da iyi olduğu için ot sıkıntısı yaşamayacağız, öyle gözüküyor. Devletin verdiği 20-25 liralık destekten de istifade ediyoruz bu işi yaparken. Çayırlar güzel, su da var. Gölcük Göleti doğa harikası ilgi çeken bir yer. Ama daha pek çok kişi için keşfedilmemiş bir bölge. İçerisinde balıklar var, yüzeyinde nilüfer bitkileri de var. Hayvancılık dışında 5-6 dönümlük bir yerimiz de var, zaman zaman eke biliyoruz. Ama bu sene ekmedik. Emekliliğime daha iki yıl var. Emekliliğime kadar bu işi sürdüreceğim emekli olduktan sonra ise artık Allah bilir. Ama biraz dinlenmek lazım diye düşünüyorum” diye konuştu.

Taşkuyu, dağlık alanda yıllarca hayvancılık yaptığını ancak birçok sürü sahibinin korkulu rüyası olan “canavar” korkusunu fazla yaşamadığını da belirtirken, “Köpeklerimiz var, sürülerimizi koruyor. Onlara güveniyoruz. Bugüne kadar bu konuda herhangi bir sorunla karşılaşmadık çok şükür” ifadelerini kullandı.