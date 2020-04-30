Göle balık bırakırken yakalanan ABD'li serbest bırakıldı

Konya'da baraj gölüne kırmızı renkli balıklar bıraktığı gerekçesiyle 10 bin lira idari para cezası kesilerek, polis tarafından gözaltına alınan ABD vatandaşı. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. ABD uyruklu Juall Chester'in, “Balıkları özgürlüğüne kavuşturmak için baraj sularına saldım” dediği öğrenildi.

Konya'da bindiği ticari taksiyle gittiği Altınapa Barajı'na kırmızı renkte balıkları bıraktığının tespit edilmesi üzerine Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi tarafından “baraj sularına izinsiz balıklandırma yaptığı” gerekçesiyle 10 bin lira idari para cezası kesilen ABD uyruklu Juall Chester'in (59) “sulamaya, içme sularının sağlanmasına veya afetlerden korumaya yarayan tesislere zarar verme” suçlamasıyla hakkında soruşturma da açıldı. Polis tarafından kaldığı otelde gözaltına alınan Chester, çıkarıldığı mahkemece yurt dışına çıkma yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Juall Chester'in ifadesinde Altınapa Barajı'na bıraktığı balıkların Japon balıkları olduğunu belirterek, “Otele yakın bir petshoptan bu balıkları almıştım. Bu balıkları özgürlüklerine kavuşturmak ve doğaya salmak istedim. Bu maksatla öncelikle Beyşehir Gölü'ne gitmek istedim. Ancak taksi parasının pahalı olması sebebiyle Altınapa Barajı'na bir taksi aracılığıyla gittim. Balıkları baraj suyuna bıraktım. Baraja balık dışında başka bir şey bırakmadım. Kamera kaydında görünen poşeti de baraja atmadım. Poşeti çöp kutusuna attım. Kaldığım otelde gözaltına alındım. Doğaya zarar vermek amacıyla hareket etmedim. Herhangi bir suç işleme kastım yoktur, doğaya zarar vermek amacıyla herhangi bir eylemde bulunmadım. Üzerime atılan suçlamaları kabul etmiyorum” dediği öğrenildi.

ABD vatandaşı olduğunu ve bu ülkede iken elektrik mühendisi olduğunu beyan eden Juall Chester'in ABD'de sosyal medya hesabı üzerinden Müslümanlara yapılan saldırılara karşı paylaşımlarda bulunması nedeniyle 6-7 yıl önce ülkeden ayrılmak zorunda kaldığını, bu süre boyunca Türkiye'de bulunduğunu, daha sonrasında hiç çıkmadığı Türkiye'ye yerleşmek istediğini belirttiği, Konya'ya da 6 ay kadar önce geldiğini anlattığı öğrenildi. Chesterr'in bir otelin kat görevlisine cinsel saldırıda bulunduğu ve bu hususta ceza aldığı iddialarının ise gerçeği yansıtmadığını öne sürdüğü öğrenildi.

Chesster'in çıkarıldığı adliyede savcı sorgulamasının ardından “sulamaya, içme sularının sağlanmasına veya afetlerden korumaya yarayan tesislere zarar verme” suçlamasıyla çıkarıldığı Konya 4. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından yurt dışı yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.