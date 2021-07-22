Gönülsüz başladığı tekvandoda başarılar peş peşe geldi

Ankara'da, 7-14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Zekeriya Tutar Yıldızlar Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda 59 kiloda Türkiye üçüncüsü olan, Hüyüklü milli tekvandocu Ecem Meyra Erduran gözünü daha büyük başarılara çevirdi. 2019 yılında yapılan Minikler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda da 57 kiloda Türkiye şampiyonluğunu kazanan Erduran, bu yıl mücadele ettiği yıldızlar kategorisindeki şampiyonanın yarı final müsabakasında yaşadığı şanssızlık nedeniyle final oynama imkanı bulamadı ama kilosunda Türkiye üçüncüsü olmayı başardı.

Aynı zamanda Beyşehir Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi öğrencisi olan 16 yaşındaki Erduran, tekvando sporuna başlayalı 6 yıl olduğunu vurgulayarak, Beyşehir'e ise iki yıl önce Hüyük'ten geldiğini belirtti. Hüyük'te ilk kez açılan tekvando salonuna başlamasıyla birlikte kendisi için tekvando yaşamının başladığını anlatan Erduran, “Babam benim haberim yokken yazdırmıştı salona. ‘Acaba başlasak mı, başlamasak mı?' derken babam çok ısrar edince tekvando yaşamıma başlamış oldum o tarihlerde. İlk önceleri istememiştim, hatta ağlamıştım. Hüyük'te tekvandoya başlayan ilk sporculardandım. Şimdi ise kesinlikle ‘iyi ki başlamışım tekvandoya' diyorum. O günlerden bugünlere gelinceye kadar birçok başarıya imza attım. Üç kez kilomda Konya birinciliğini elde ettim. 2019 yılında Türkiye Minikler Tekvando Şampiyonası'nda 57 kiloda Türkiye şampiyonluğunu kazandım. Ardından miniklerde birinci olunca çağrıldığım Turkish Open'e milli sporcu olarak katıldım. Bu yıl ise yıldızlarda 59 kiloda Türkiye üçüncüsü oldum” dedi.

“Avrupa şampiyonluğunu kazanmayı çok istiyorum”

Katıldığı Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda hedefinin final oynayıp birinci olmak olduğunu ancak rakibine yenilerek bu şansı kaçırdığını ve memleketine Türkiye üçüncülüğü kazandırdığını, bunun da kendisini oldukça mutlu ettiğini vurgulayan Erduran, “Yarı final maçına çıkarken sabahleyin tam olarak kendimde değildim, halsizdim. Bir yıldır tam olarak maç yapmıyorduk. Doğrusu pandemiden dolayı antrenmanlara çok fazla gidememiştim. Pandemi süreci benim için çok olumlu geçmedi, kilomu da muhafaza edememiştim. 65 kiloya kadar çıktım ama maç için kilo vererek 58'e kadar düştüm. İşte bu yüzden de finale yükselmek benim için kısmet olmadı diyebilirim. Bundan sonraki hedefim ise artık yıldızlar kategorisinden gençler kategorisine geçiyorum. Milli sporcu olarak Türkiye şampiyonu olduktan sonra Avrupa şampiyonluğunu kazanmayı çok istiyorum. Nihai hedefimde ise her başarılı milli sporcunun gönlünde yatan aslan olan dünya şampiyonluğu ve olimpiyatlar var. Önümde bu hususta çok uzun bir yol var. Onun için de durmadan azimle çalışmaya devam edeceğim” şeklinde konuştu.

Erduran'ın antrenörü Nafiz Çakır da, Beyşehir'den Türkiye Yıldızlar Şampiyonası'na 6 sporcu gönderdiklerini, bunlardan Ecem Meyra'nın da derece bekledikleri isimlerden bir tanesi olduğunu belirtti. Meyra Erduran'ın kilosunda Türkiye üçüncüsü olarak büyük bir başarıya imza attığını, daha öncesinden de miniklerde Türkiye şampiyonluğu başarısının olduğunu hatırlatan Çakır, “Çocuklarımız pandemi süreci dolayısıyla şampiyonaya hazırlıksız olarak gitti. Ama derece beklediğimiz sporcularımızdandı Ecem. İnşallah, ileriki dönemlerde milli sporcu olarak kendilerinden daha büyük başarılar bekliyoruz. Halen öğrencim olan Ecem Meyra Erduran'ın Hüyük'te iken kendisini yetiştiren Celal Keleş hocamın da üzerinde büyük emeği var. Kendisi askere gidince Ecem'i bizlere emanet etmişti. İnşallah, Ecem'le yakın gelecekte bölge olarak çok daha büyük başarılar elde edeceğimizi ümit ediyorum. Geleceği parlak olan bir milli sporcumuz diyebilirim” ifadelerini kullandı.