Gözaltındaki FETÖ yöneticileri konuştu, 467 şüpheli tespit edildi

Konya merkezli 10 ilde FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u etkin pişmanlıktan yararlandı. Şüphelilerin verdiği ifadeler doğrultusunda 467 şahıs daha tespit edilirken, bu şahıslardan 203'ünün örgütle irtibatı ve iltisakı ilk defa deşifre edildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik çalışmalar kapsamında Konya merkezli İstanbul, Isparta, Manisa, Ankara, Antalya, Mersin, Adana, Şanlıurfa ve Iğdır illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Gözaltına alınan 12 şüpheli, Konya'ya getirilerek sorgulandı. İfadeleri tamamlanan şüphelilerden "büyük bölge talebe sorumlusu, şehir dışı talebe sorumlusu, bölge talebe sorumlusu ve bölge sorumlusu" pozisyonlarında faaliyet gösterdikleri tespit edilen şüphelilerden 10'u etkin pişmanlıktan yararlandı.

Tespit edilen 467 şahıstan 203'ü ilk defa deşifre edildi

Şüphelilerin vermiş oldukları bilgiler neticesinde FETÖ üyesi 467 şahıs tespit edildi. Bu şahıslardan 203'ünün örgütle irtibatı ve iltisakı ilk defa deşifre edildi. Haklarında işlem kaydı olmayan 203 şahsın içerisinde halen kamuda aktif olarak çalışan 70 kamu görevlisi bulunduğu ve 133 şahsın da özel sektör çalışanı olduğu tespit edildi. Ayrıca işlem kaydı bulunmayan 21 şahsın da örgüt içerisinde bölge talebe sorumlusu görevini yaptığı anlaşıldı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 10 şahıs serbest bırakılırken, 2 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.