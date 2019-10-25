Gözleri dikili ve bantlı bulunan yaralı atmaca koruma altına alındı

Konya'da gözleri dikildikten sonra bantlanmış ve ayaklarında misina ipli tuzak bulunan yaralı atmaca koruma altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Karatay ilçesine bağlı Karaaslan Mahallesinde bir şahsın evinin bahçesinde yaralı atmaca bulunduğunun haber verilmesi üzerine harekete geçti. Söz konusu adrese giden milli parklar ekipleri, yaralı atmacanın gözlerinin bantlı ve dikili, ayağında ise misina ipli tuzak olduğunu tespit etti. Yaralı atmaca tedavi ve rehabilite edilmek üzere Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğine teslim edildi. Yaralı atmacanın ayağındaki misina tuzağı ve gözlerindeki dikişler gerçekleştirilen operasyonla alındı. Atmacanın tedavisinin tamamlanması sonrasında tekrar doğal yaşam alanına salınacağı öğrenildi.