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(Güncelleme) Akşehir'de 54 şehit için 54 fidan toprakla buluşturuldu

Konya’nın Akşehir ilçesinde, 11 Kasım Milli Ağalandırma Günü kapsamında 54 şehit için 54 fidan toprakla buluşturuldu.

Konya'nın Akşehir ilçesinde, 11 Kasım Milli Ağalandırma Günü kapsamında 54 şehit için 54 fidan toprakla buluşturuldu.


Akşehir Kaymakamlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi, Akşehir Belediyesi ve Akşehir Orman İşletme şefliğinin katkılarıyla Engili Mahallesi yakınlarındaki Akşehir Şehitleri Hatıra Ormanında saat: 11.11'de gerçekleştirilen etkinlikte, şehitler için 54 adet mavi servi fidanı dikimi yapıldı. Fidanlar; şehitler için oluşturulan fotoğraflarının ve isimlerinin bulunduğu tabelaların arkasına protokol ve şehit yakınları tarafından dikildi. Etkinliğin ardından yine Engili Mahallesi yakınlarında Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından oluşturulan Adalet Ormanı'nda da 150 adet badem fidanı katılımcılar tarafından toprakla buluşturuldu.


Etkinliğe Konya Vali Yardımcısı ve Akşehir Kaymakam Vekili Mehmet Ali Özkan, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, ilçe protokolü, bazı kamu kurum müdürleri, şehit yakınları ve Akşehir Gençlik Merkezi gönüllüleri katıldı.

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