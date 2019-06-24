Haber alınamayan çoban dağda ölü olarak bulundu

Konya'nın Güneysınır ilçesinde yakınları tarafından haber alınamayan çoban, AFAD ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrası ölü olarak bulundu.

Olay, dün Konya'nın Güneysınır ilçesi Kurukavak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, önceki gün sabah saatlerinde mahalleden otlatacağı hayvanları alarak ayrılan çoban 65 yaşındaki Mevlüt Doğan, dün mahalleye gelmedi. Uzun süre yakınları tarafından haber alınamayan Doğan'ın bulunması için jandarma ve AFAD ekiplerine durum bildirildi. Kısa sürede mahalleye ulaşan ekipler, Mevlüt Doğan'ın gidebileceği yönler belirlenerek arama çalışması başlattı. Yapılan çalışma kapsamında Mevlüt Doğan'ın cansız bedeni ekiplerce bulundu. Yapılan incelemelerin ardından Doğan'ın cansız bedeni otopsi için Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaşlı adamın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.