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Hacizli ve çalıntı araçları parçalayıp satanlara operasyon: 3 gözaltı

Konya’da yaklaşık piyasa değeri 1,5 milyon lira olan hacizli, çalıntı ve trafikte görünen hasarlı 11 aracı parçalara ayırarak sattığı iddia edilen 3 şüpheli polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Konya'da yaklaşık piyasa değeri 1,5 milyon lira olan hacizli, çalıntı ve trafikte görünen hasarlı 11 aracı parçalara ayırarak sattığı iddia edilen 3 şüpheli polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şubesi Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, Karatay ve Zafer sanayisinde hacizli ve çalıntı otomobillerin parçalanarak satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Bir süre polis tarafından takibe alınan iş yerlerine getirilen araçların asansör yardımıyla bodrum kata indirilerek burada parçalandığını tespit edildi. Yeterli delillerin toplanmasın ardından polis ekipleri, tarafından iş yerlerine operasyon yapıldı. İş yerlerinde yapılan aramalarda, 6 adet yakalama hacizli araç, 1 adet yabancı plakalı gümrük çıkışı yapmayan araç, 1 adet yabancı plakalı çalıntı araç, 3 adet halen trafikte gözüken hasarlı araç, 14 adet motor ve airbag beyni, 12 araç teybi, 13 adet numaraları silinmiş motor bloğu ve 6 adet araç gösterge saati ve çeşitli marka otomobillere ait muhtelif parçalar ele geçirildi. İş yerlerinde bulunan M.G. (35), İ.E.Y. (37) ve M.A.K. (41) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüphelinin adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

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