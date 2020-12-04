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Hadim'de hayırsever işadamı dairesini belediyeye bağışladı

Konya’nın Hadim ilçesinde hayırsever bir işadamı dairesini belediyeye bağışladı.

Konya'nın Hadim ilçesinde hayırsever bir işadamı dairesini belediyeye bağışladı.


Ailesiyle birlikte yıllar önce Hadim'den Konya'ya göçen işadamı Erhan Eryılmaz, şahsi dairesini kreş ve eğitim hizmetlerinde kullanmak şartıyla belediyeye bağış yaptı. Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, duyarlı davranışından dolayı Erhan Eryılmaz'a teşekkür ederek, “Belediyemize yapılan bu bağış ilçemiz için örnek ve önemli bir davranıştır. Daire 400 metrekare olup kreş olarak kullanıma tahsis edeceğiz” dedi.


Belediye meclis salonunda düzenlenen törende Hadimioğlu tarafından, bağışçı Eryılmaz'a plaket ve tablo hediye edildi.

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