İhlas Haber Ajansı

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Hadim'de kar yağışı etkili oluyor

Konya’nın Hadim ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ilçe merkezini beyaza bürüdü.

Konya'nın Hadim ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ilçe merkezini beyaza bürüdü.


Hadim'de sabahtan bu yana aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı. Kara yolları ve belediye ekipleri de sorumluluk alanındaki yolları ulaşıma açık tutabilmek için yağışın başladığı saatlerden itibaren çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçedeki tüm okullarda 1 gün süreyle eğitime ara verildi.

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