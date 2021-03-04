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Hadim'de korona virüs tedbirleri denetlendi

Konya’nın Hadim ilçesinde, yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında yapılan denetimlere İlçe Kaymakamı Tufan Bağır Gilan ile Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu da katıldı.

Konya'nın Hadim ilçesinde, yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında yapılan denetimlere İlçe Kaymakamı Tufan Bağır Gilan ile Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu da katıldı.


Hadim'de halk pazarı, market, berber, lokanta gibi iş yeri ve yaşam alanlarında esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam Tufan Bağır Gilan ve Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, korona virüs salgını kapsamında alınması gereken önlem ve uyulması gereken kurallar konusunda güncel bilgilendirmelerde bulundu. Kaymakam Gilan ve Başkan Hadimioğlu, maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyulmasının insan ve toplum sağlığı için önemli olduğuna dikkat çekti.


Denetimlere, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Yavuz Yiğit, İlçe Emniyet Amiri Halil Acar da eşlik etti.

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