Hadim'de Kur'an kursu öğrencilerinden mezuniyet programı

Konya'nın Hadim ilçesinde 4-6 yaş grubu Kur'an kursu öğrencileri yıl sonu mezuniyet programı düzenledi.

Programın açılışında bir konuşma yapan İlçe Müftüsü Muhammed Tamir, Kur'an kurslarının taşımış olduğu öneme değinerek, programın hazırlanmasında emeği geçen hocalara ve katılım sağlayan misafirlere teşekkür etti.

Halk Eğitim Merkezinde gerçekleşen programda 4-6 yaş grubundaki kurs öğrencileri çeşitli sunum ve gösterimde bulundu. Programa, İlçe Kaymakamı Mehmet Ali İmrak ve eşi Sezen İmrak, Taşkent Kaymakamı Harun Arslanargun, Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, Cumhuriyet Savcısı Emre Şükrü Acar, AK Parti Hadim İlçe Başkanı Ahmet Özbahar, öğrenciler ve aileleri katıldı.