Hafif ticari araç aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde hafif ticari aracın refüjdeki aydınlatma direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Kulu ilçesi Alpaslan Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Konya istikametine gitmekte olan A.A.'nın kullandığı 42 ADM 66 plakalı Ford marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Y.K. ve İ.A. yaralandı. Kaza yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.