Hafif ticari araç devrildi: 1 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Değirmenözü Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdullah S. idaresindeki 06 DY 7378 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yan yatan aracın sürücüsü Abdullah S. yaralandı. Araç vatandaşlar tarafından düzeltilirken, yaralanan sürücüsü olay yerine sevk edilen ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.