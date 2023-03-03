Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Konya'nın Beyşehir ilçesinde hafif ticari araç ile bir motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Beyşehir-Konya Karayolu'nun 23. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Celalettin Balık (41) yönetimindeki 34 EKL 501 plakalı motosiklet, Beyşehir'den Konya yönüne seyir halindeyken Karabayat Mahallesi kavşağında O.A. idaresindeki 35 GC 7528 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada motosikletin üzerinden savrularak düşen sürücü Celalettin Balık olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücünün cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Balık'ın motosikletinin lastik değişimi için gittiği Antalya'dan ikamet ettiği Konya'ya dönüş yolunda iken kazanın yaşandığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.