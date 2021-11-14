Hafif ticari araç şarampole uçtu: 5 yaralı

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde refüj bariyerine çarparak şarampole uçan hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Konya Ankara Karayolu üzeri Cihanbeyli ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi alınamayan 06 CBA 233 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüj bariyerine çarpıp, savrularak şarampole uçtu. Kazada, araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Cihanbeyli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.