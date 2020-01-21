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Hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 3 yaralalı

Konya’da kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan hafif ticari aracın şarampole takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Konya'da kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan hafif ticari aracın şarampole takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Kaza, saat 08.00 sıralarında Değirmenözü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ağılbaşı Mahallesinden Kulu istikametine giden Ömer F. D. (22) idaresindeki 06 BOF 288 plakalı hafif ticari araç, yolun karlı olması nedeniyle kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, şarampole düşerek takla attı. Kazada sürücü Ömer F.D. ile Meryem D. (47), Mehmet C.D. (24) yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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