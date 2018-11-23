Hafif ticari araç takla attı: 2 ölü

Konya'nın Yunak ilçesinde hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Yunak ilçesi Koçyazı-Yeşilyayla Mahallesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rıfkı Bozoğlu idaresindeki 42 Y 5813 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki tarlaya girerek takla attı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü ve yanında bulunan eşi Ayşe Bozoğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından hayatını kaybeden çiftin cansız bedeni Hacı İzzet Baysal Yunak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.