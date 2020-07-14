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Hafif ticari araç takla attı: 4 yaralı

Konya’nın Karapınar ilçesi yakınlarında kontrolden çıkan hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Konya'nın Karapınar ilçesi yakınlarında kontrolden çıkan hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.


Kaza, sabah 07:00 sıralarında Konya - Adana karayolu üzeri Karapınar ilçesi 9. kilometrede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ruhi Şakar yönetimindeki 20 BLJ 89 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada araçta yolcu olarak bulunan Emir Özel (33), Yasin Özdemir (28), Büşra Özdemir (27) ve Durmuş Özel (13) yaralandı. İhbar üzerine olay yerinde gelen ambulanslarda ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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