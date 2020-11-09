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Hafif ticari araçla ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Konya’da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Konya'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.


Kaza, dün akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Hatıp Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çağatay Küçükköseler idaresindeki 42 ACS 698 plakalı otomobil, Emre S. idaresindeki 42 AAJ 068 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Çağatay Küçükköseler hayatını kaybederken, diğer sürücü Emre S. ve araçlarda bulunan Naime C. ve Gönül C. yaralandı. Yaralılar sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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