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Hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Konya’nın Hüyük ilçesinde, hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Konya'nın Hüyük ilçesinde, hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.


Kaza, Konya-Hüyük Karayolu Selki Mahallesi yol ayrımındaki kavşakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, H.D. yönetimindeki 34 BH 9387 plakalı hafif ticari araç karayolunda seyir halinde iken kavşağa geldiğinde Mustafa Ateşçi'nin (61) kullandığı 42 TB 671 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada ağır yaralanan sürücü Ateşçi, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken yolda can verdi. Kazanın ardından hafif ticari aracın sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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