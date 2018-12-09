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Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Esentepe Mahallesi Şehit Cemil Döşemeci Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Büşra E. yönetimindeki 42 BFU 10 plakalı hafif ticari araç, Salih E.'nin kullandığı 46 KP 808 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Salih E., Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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